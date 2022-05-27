Специалист напоминает: субсидии на электричество действуют только полгода

Он убежден, что с компенсируемыми механизмами в Литве опаздывают.

"То, что правительство пытается как-то хотя бы временно снизить этот ценовой шок, т.е. на полгода, это положительно оценивают жители", – сказал Янелюнас в интервью на LRT.

"Эту информацию надо было предоставить людям раньше, а не за три недели до окончания второго этапа выбора поставщика электроэнергии, я считаю, ее людям представили с опозданием", – прибавил он.

Янелюнас убежден, что правительство осложнило процесс либерализации и принятые решения отражают некоторое метание.

"Я думаю, что это не облегчило принятие решений потребителями. То, как шли к этому моменту, не увеличило доверие к этому этапу либерализации", – сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство на внеочередном заседании в понедельник планирует установить субсидию и минимальный тариф, ниже которого компенсаций за электричество не будет.

Премьер Ингрида Шимоните подтвердила слова главы Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Ренатаса Поцюса о том, что жителям будут компенсировать 9 евроцентов за кВт/ч с июля до декабря, а минимальный тариф составит 24 евроцентов.

Поцюс подчеркнул, что потребители должны искать такого поставщика, у которого тариф не превышает 33 евроцента, в противном случае даже после получения субсидии жители будут платить за электричество больше 24 евроцентов за кВт/ч.