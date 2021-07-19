Специалист: на прошлой неделе число новых случаев ковида выросло на 77%

"После выходных, согласно данным на 18 июля, уровень заболеваемости коронавирусом за 14 дней составляет 30,5 на 100 000 жителей. Сейчас мы находимся в желтой зоне B1. В течение недели число новых случаев выросло на 77%", – сказала Ляуседене. По ее словам, ситуация отличается в зависимости от муниципалитета.

"В 11 муниципалитетах за 14 дней на 100 000 жителей не было ни одного случая заболевания. (…) А в 12 выше среднего показателя по Литве – особенно беспокоит ситуация в Клайпеде, где уровень заболеваемости в 3 раза выше среднего по Литве (92,6), в Шяуляй - 85. В два раза больше среднего заболеваемость в Паланге и в Кретинге", – сказала собеседница.

По ее словам, сейчас зафиксированы 16 активных очагов, в них 79 больных.

"До сегодняшнего дня установлены 53 штамма "дельта", - сказала она.

Ляуседене сказала, что количество привитых в Клайпеде самое небольшое, по сравнению с другими крупными городами. По ее словам, переход в желтую зону означает ухудшение ситуации.

Количество новых случаев растет не только в Литве, но и в других странах.

Ляуседене сказала, что Минздрав уже установил критерии, по которым будут вводить карантинные ограничения в конкретных муниципалитетах, чтобы избежать всеобщего карантина.

В Клайпеде на следующей неделе пройдет Праздник моря. Ляуседене считает, что перед его проведением, надо оценить эпидемиологическую ситуацию в городе.

"Ситуация в Клайпеде неважная, это должны оценить все планирующие участвовать в мероприятии. Люди старшего возраста, с хроническими заболеваниями или беременные женщины должны хорошо подумать, прежде чем туда отправляться", – сказала представитель НЦОЗ.