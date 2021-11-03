aA
Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене в воскресенье вечером в социальной сети Facebook поделилась своими прогнозами относительно ситуации в Литве.
Rolanda Lingienė
Rolanda Lingienė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Литва окрасилась в черный цвет. Не осталось ни одного красного муниципалитета. Черный - не просто цвет. Это плохой знак, которого я боялась с начала пандемии. Это значит, что все муниципалитеты в зоне опасности, их жители – потенциальные жертвы Covid-19", – писала Лингене.

И виновники этой ситуации - мы сами.

"Это возможный паралич системы здравоохранения, это избыточная смертность. Это смерти людей, которые ждут плановых операций, помощи врачей. Только, к сожалению, могут и не дождаться. И все потому, что те, кто мог о них позаботиться, сейчас вынуждены стоять на линии фронта и бороться со смертельным врагом, которого мы сами впустили на нашу территорию, в наши города, в наш двор, в наши дома", – сказала Лингене, напомнив, что вирус пришел к нам с друзьями и близкими.

Статьи по теме:
Коронавирус в мире: число смертей превысило 5 млн  (10)
Минздрав Литвы: в красную зону вернулись Исландия, Лихтенштейн и Испания  (5)

"Напомню, год назад, когда не было вакцины, мы закрывали города. Мы отслеживали пути распространения вируса, следили за его поведением, делали все, чтобы пресечь его путь. А сейчас без всякой надежды следим за его шествием по муниципалитетам, за смертями...

Я обращаюсь с просьбой к каждому – наша жизнь сейчас, как при военном положении, нам надо с пониманием отнестись к ситуации. Надо вести себя иначе. Надо изменить наше поведение, научиться жить, понимая, что вирус рядом. Наш враг - не вооруженные силы, а вирус, который умеет чертовски хорошо приспосабливаться, который перемещается в нашей повседневности - в школах, офисах, магазинах, спортзалах, концертных залах и т.д.

Этот враг - чертова зараза, которая второй год не дает покоя миру, сеет смерть от Италии до США, Израиля и Литвы. Но его можно одолеть. Это можем сделать только мы сами. Оружие не нужно, нужен здравый ум - надо прививаться, регулярно тестироваться, правильно надевать маски, соблюдать дистанцию, мыть руки и т.д.

Ближайшие несколько недель для Литвы будут сложными. Если год назад мы закрылись в домах из-за сотен больных, то сегодня каждый день заболевают тысячи, а мы все равно ходим в магазины, торговые центры, иногда не надеваем маски, плохо моем руки", – писала Лингене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 2031 новый случай и 23 смерти

За минувшие сутки в Литве был выявлен 2031 новый случай...

Представлены новые данные об эффективности вакцин. Прививка или болезнь?

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)...

de facto: как "работают" поддельные ковид-сертификаты в Латвии (21)

На фоне стремительного увеличения заболевших...

TOP новостей

Специалист: ближайшие несколько недель в Литве будут очень тяжелыми (31)

Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда...

Вакцинация внесла раскол в семьи: подростки все смелее выступают против воли родителей

Подростки, чьи родители запрещают им прививаться, все...

Asociatyvioji nuotr.

Опрос: более половины респондентов не поддерживают выплату пенсионерам за прививку

Более половины опрошенных в Литве респондентов не...

Прогноз синоптиков неутешительный: перемены будут неприятными

В ближайшие дни погода в Литве будет находиться под...

Витаутас Ландсбергис: выступающие против вакцинации - "вредители"

Профессор Витаутас Ландсбергис считает, что люди,...