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Обвинения, выдвигаемые Кремлем в адрес Литвы, в том, что она в одностороннем порядке блокирует железнодорожный транзит между основной частью РФ и Калининградской областью, являются "чистой пропагандой", заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее Кремль назвал незаконным решение Литвы приостановить транзит в Калининградскую область товаров, подпадающих под санкции Евросоюза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пообещав в течение ближайших дней проанализировать ситуацию, а затем принять ответные меры.

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Реакцию на ультиматумы Кремля по поводу транзита, угрозы в адрес Литвы обсуждаем с экспертом по вопросам безопасности Марюсом Лауринавичюсом.

Верховная Рада Украины большинством голосов приняла законопроект о запрете исполнения российской музыки в общественных пространствах, медиа и на транспорте, также запрещен ввоз и распространения в Украине книг, у авторов которых было или остается после 1991 года российское гражданство, а также другая печатная продукция из России, Беларуси, а также с оккупированных территорий.

Подробнее о принятых Радой законах говорим с одним из их инициаторов, народными депутатом и историком Владимиром Вятровичем.

В Литве начала действовать горячая линия помощи для украинцев. По короткому номеру 1808 можно звонить круглосуточно. Операторы будут консультировать беженцев из Украины на украинском, английском и русском языках.

О работе горячей линии говорим с ее координатором Элвинасом Сташкусом.

Дмитрий Семенов - ведущий, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.

Начало эфира в 13.00

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