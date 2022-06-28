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В Мадриде начинается саммит НАТО. Ожидания Литвы от встречи — размещение бригады НАТО и усиление противовоздушной обороны. Литву в Мадриде представляет президент Гитанас Науседа. О первых заявлениях, ходе саммита во время прямого включения из столицы Испании рассказывает наша коллега Анжела Бубеляк.

Судя по сообщениям СМИ, Александр Лукашенко подвергается серьезной обработке со стороны Кремля. До сих пор неизвестно, вернулся ли он в Минск из Москвы. Удастся ли Путину заставить его двинуть войска на Украину?

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Об этом в интервью с ассоциированным аналитиком Центра восточноевропейских исследований Максимасом Милтой.

Дмитрий Семенов - ведущий

Начало эфира в 13.00.

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