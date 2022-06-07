Спецэфир Delfi: украинские дети в Литве

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Гости спецэфира — Полина Стасюк, редактор украиноязычной страницы "Украинские дети в Литве", и Лауринас Шешкус, организатор детского лагеря.

Ангелина Гудкова
ведущая

Дмитрий Семенов
ведущий

Анжела Бубеляк
ведущая новостей

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