Спецэфир Delfi: ситуация в Мариуполе, Украинский центр в Литве и встреча с Kalush Orchestra

Началась ли эпидемия холеры, о каком количестве погибших может идти речь, куда вывозят их тела, что известно о сопротивлении оккупационным войскам? Говорим об этом с заместителем главы Мариуполя Сергеем Орловым.
В Вильнюсе для украинской общины в Литве открылся Украинский центр. Центр будет участвовать в активной академической деятельности, сплочении интеллектуалов, культурной дипломатии, будет представлять Украину, ее культуру и самобытность в Литве и в международном пространстве, а в будущем поможет Украине подготовиться к членству в Евросоюзе.
Глава центра — подписант Акта о независимости, бывший посол Литвы в Украине Альгирдас Кумжа в студии Delfi.
Победители "Евровидения" украинцы из группы Kalush Orchestra уже в Вильнюсе, где их встретили поклонники и журналисты. Сегодня вечером украинская группа выступает на благотворительном концерте в Каунасе, а незадолго до репетиции музыканты побывали в студии Delfi. С ними общалась наша коллега Анжела Бубеляк.
Начало эфира в 13.00
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