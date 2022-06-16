Спецэфир Delfi: ситуация в Мариуполе, Украинский центр в Литве и встреча с Kalush Orchestra

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Из-за временной оккупации Мариуполя российскими войсками полную картину о положении в городе составить сложно. Однако из фото и видео массовых захоронений, свидетельств очевидцев и комментариев официальных лиц можно сделать вывод о катастрофическом положении, в котором оказались жители Мариуполя.

Началась ли эпидемия холеры, о каком количестве погибших может идти речь, куда вывозят их тела, что известно о сопротивлении оккупационным войскам? Говорим об этом с заместителем главы Мариуполя Сергеем Орловым.

В Вильнюсе для украинской общины в Литве открылся Украинский центр. Центр будет участвовать в активной академической деятельности, сплочении интеллектуалов, культурной дипломатии, будет представлять Украину, ее культуру и самобытность в Литве и в международном пространстве, а в будущем поможет Украине подготовиться к членству в Евросоюзе.

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Глава центра — подписант Акта о независимости, бывший посол Литвы в Украине Альгирдас Кумжа в студии Delfi.

Победители "Евровидения" украинцы из группы Kalush Orchestra уже в Вильнюсе, где их встретили поклонники и журналисты. Сегодня вечером украинская группа выступает на благотворительном концерте в Каунасе, а незадолго до репетиции музыканты побывали в студии Delfi. С ними общалась наша коллега Анжела Бубеляк.

Начало эфира в 13.00

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