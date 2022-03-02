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Россия продолжает военное вторжение в Украину по приказу Владимира Путина. Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России.

В спецвыпуске Delfi - обзор ситуации на сегодняний день с журналистом и общественным деятелем Матвеем Ганапольсим и редакторкой канала "Суспільне" Настка Федченко.

Ведущий - Дмитрий Семенов

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