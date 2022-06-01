Спецэфир Delfi: санкции ЕС против военной машины РФ, обстрел Славянска и ситуация на Донбассе

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Лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, который предусматривает эмбарго на импорт двух третей объема российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT. ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу "Дружба", от которого зависит Венгрия. Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС покрывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины.

О шестом пакете санкций, позиции страна ЕС по вопросу отказа от российских энергоресурсов, ожидаемом эффекте от санкций говорим с литовским европарламентарием Пятрасом Ауштрявичюсом.

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Российские войска ночью штурмовали Северодонецк и сейчас отдельные подразделения закрепляются в центре города. О том же сообщает глава Луганской областной военной администрации.

Подробнее о ситуации на Донбассе — в ходе включения с места событий украинским журналистом Евгеном Назаренко.

Дмитрий Семенов
ведущий

Анжела Бубеляк
ведущая новостей

Начало эфира в 13.00

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