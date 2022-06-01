Спецэфир Delfi: санкции ЕС против военной машины РФ, обстрел Славянска и ситуация на Донбассе

О шестом пакете санкций, позиции страна ЕС по вопросу отказа от российских энергоресурсов, ожидаемом эффекте от санкций говорим с литовским европарламентарием Пятрасом Ауштрявичюсом.

Российские войска ночью штурмовали Северодонецк и сейчас отдельные подразделения закрепляются в центре города. О том же сообщает глава Луганской областной военной администрации.

Подробнее о ситуации на Донбассе — в ходе включения с места событий украинским журналистом Евгеном Назаренко.

Дмитрий Семенов

ведущий

Анжела Бубеляк

ведущая новостей

Начало эфира в 13.00