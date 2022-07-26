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Херсон находится под контролем российских войск с начала марта. О том, что происходит в городе и Херсонской области, в интервью Delfi рассказывает уроженец Херсона Дмитрий, которому на днях удалось покинуть оккупированную войсками РФ территорию Украины.
По словам Дмитрия, работать в области становится практически невозможно, люди встают перед выбором – или иметь проблемы с украинским законом, потому что перешли работать на оккупационные власти, или просто уезжать. Население в массе своей настроено против России.
Начало трансляции в 13.00
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