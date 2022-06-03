России не удалось достичь первоначальных целей: захватить Киев и украинские центры управления государством. После провала изначального плана концепция операции изменилась и сосредоточилась на Донбассе. О ходе боевых действий и прогнозах развития ситуации на фронте говорим с военным экспертом Олегом Ждановым.
А во второй части выпуска — интервью с гостем студии, бывшим инженером-конструктором российского оборонного предприятия Дмитрием Домовецких.
Дмитрий участвовал в работе над крылатыми ракетами, но бросил эту работу, нелегально перешел границу между Беларусью и Литвой и попросил политического убежища.
О своем выборе в пользу Литвы и ситуации в ВПК России Дмитрий рассказывает в спецвыпуске Delfi, который проводят Дмитрий Семенов и Анжела Бубеляк.
Начало эфира в 13.00
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