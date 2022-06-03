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Идет 100-ый день нападения России на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля российские войска захватили 3620 населенных пунктов страны, 1017 из них уже освобождены. Под контролем Москвы остается порядка 20 процентов территории Украины. По данным Генштаба ВСУ, за время войны в Украине убито уже 30 850 российских военнослужащих. Только за минувшие сутки погибли еще 150 российских солдат.

России не удалось достичь первоначальных целей: захватить Киев и украинские центры управления государством. После провала изначального плана концепция операции изменилась и сосредоточилась на Донбассе. О ходе боевых действий и прогнозах развития ситуации на фронте говорим с военным экспертом Олегом Ждановым.

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А во второй части выпуска — интервью с гостем студии, бывшим инженером-конструктором российского оборонного предприятия Дмитрием Домовецких.
Дмитрий участвовал в работе над крылатыми ракетами, но бросил эту работу, нелегально перешел границу между Беларусью и Литвой и попросил политического убежища.

О своем выборе в пользу Литвы и ситуации в ВПК России Дмитрий рассказывает в спецвыпуске Delfi, который проводят Дмитрий Семенов и Анжела Бубеляк.

Начало эфира в 13.00

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