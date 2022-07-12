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После выпуска новостей – интервью с участницей Pussy Riot Марией Алехиной. Ей удалось сбежать из России, переодевшись в форму сотрудника службы доставки, и добраться до Литвы. Мария рассказывает о своем решении уехать из РФ, акционизме, усиливающемся маховике репрессий на родине и благотворительной деятельности в поддержку Украины.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13.00
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