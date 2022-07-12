aA
После выпуска новостей – интервью с участницей Pussy Riot Марией Алехиной. Ей удалось сбежать из России, переодевшись в форму сотрудника службы доставки, и добраться до Литвы. Мария рассказывает о своем решении уехать из РФ, акционизме, усиливающемся маховике репрессий на родине и благотворительной деятельности в поддержку Украины.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало эфира в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Спецэфир Delfi с Андрюсом Кубилюсом: санкции, транзит и сокращения поставок газа

После выпуска новостей – интервью с экс-премьером...

Спецэфир Delfi с советником Верховного комиссара ОБСЕ

В этом специальном эфире Delfi поговорим с советником...

Спецэфир Delfi: Лукашенко между войной и Москвой - чем режим угрожает Литве?

После выпуска новостей в интервью с советником...

Спецэфир Delfi: российские и белорусские эмигрантские движения — как противостоять войне?

В Праге проходит 1-й Конвент российских гражданских...

Спецэфир Delfi: итоги саммита НАТО и звонки в Россию из Русского драмтеатра Литвы

В этом выпуске подводим итоги саммита НАТО с нашей...

Спецэфир Delfi о саммите НАТО: включение из Мадрида и обсуждение с Федором Крашенинниковым

Турция согласилась поддержать вступление Швеции и...

Спецэфир Delfi: включение с саммита НАТО, Лукашенко в заложниках у Путина?

В Мадриде начинается саммит НАТО. Ожидания Литвы от...

Спецэфир Delfi: "Искандеры" для Лукашенко, Калининградский транзит и позиция Литвы

Путин пообещал передать Минску " Искандеры " в ответ на...

TOP новостей

Цены на горючее заставляют жителей экономить, но не у всех есть такая возможность

Рост цен на горючее заставил многих жителей менять свои...

В Литве упрощаются продажи рецептурных препаратов, появляются удаленные аптеки

В Литве рецептурные препараты и компенсируемые...

Jurgita Šiugždinienė Matematikos brandos egzaminas

Объявлены результаты экзамена по математике: не сдали 35% выпускников

Специальная комиссия Национального агентства...

В Латвии большинство продуктов питания дороже, чем в Литве

Во втором квартале текущего года во всех странах...

Лукашенко: Запад планирует напасть на Россию

Запад разрабатывает стратегические планы нападения на...