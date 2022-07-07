Спецэфир Delfi с советником Верховного комиссара ОБСЕ

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В этом специальном эфире Delfi поговорим с советником Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Натальей Миримановой – об информационной войне, языке вражды, безопасности и путях минимизации последствий от этого для различных социальных групп.
Начало эфира в 13.00
Дмитрий Семенов - ведущий.
Анжела Бубеляк - ведущая новостей.
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