Спецэфир Delfi с Расой Юкнявичене о разъяснении Еврокомиссии по транзиту

МИД Литвы приветствовало меры, установленные Евросоюзом для предотвращения обхода Россией ограничений на экспорт подсанкционных товаров в ЕС, но утверждает, что предыдущие правила, которые допускали полный запрет на транзит этих товаров через Калининградскую область, были наиболее приемлемыми.

В Литве неоднозначно оценили решение ЕК — от как компромисса и до поражения.

После выпуска новостей обсуждаем новые пояснения Европейской комиссии, реакцию на это решение в Литве и Европарламенте с литовским евродепутатом Расой Юкнявичене.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало эфира в 13.00