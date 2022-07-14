Спецэфир Delfi с Расой Юкнявичене о разъяснении Еврокомиссии по транзиту

МИД Литвы приветствовало меры, установленные Евросоюзом для предотвращения обхода Россией ограничений на экспорт подсанкционных товаров в ЕС, но утверждает, что предыдущие правила, которые допускали полный запрет на транзит этих товаров через Калининградскую область, были наиболее приемлемыми.
В Литве неоднозначно оценили решение ЕК — от как компромисса и до поражения.
После выпуска новостей обсуждаем новые пояснения Европейской комиссии, реакцию на это решение в Литве и Европарламенте с литовским евродепутатом Расой Юкнявичене.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13.00
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