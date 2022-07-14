Спецэфир Delfi с Расой Юкнявичене о разъяснении Еврокомиссии по транзиту

aA
Еврокомиссия разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Европейского союза, но только для нужд этого эксклава.

МИД Литвы приветствовало меры, установленные Евросоюзом для предотвращения обхода Россией ограничений на экспорт подсанкционных товаров в ЕС, но утверждает, что предыдущие правила, которые допускали полный запрет на транзит этих товаров через Калининградскую область, были наиболее приемлемыми.

Статьи по теме:
Спецэфир Delfi: как защититься от кибератак российских хакеров?
Спецэфир Delfi с участницей панк-группы Pussy Riot Марией Алехиной

В Литве неоднозначно оценили решение ЕК — от как компромисса и до поражения.

После выпуска новостей обсуждаем новые пояснения Европейской комиссии, реакцию на это решение в Литве и Европарламенте с литовским евродепутатом Расой Юкнявичене.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало эфира в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Спецэфир Delfi с Андрюсом Кубилюсом: санкции, транзит и сокращения поставок газа

После выпуска новостей – интервью с экс-премьером...

Спецэфир Delfi с советником Верховного комиссара ОБСЕ

В этом специальном эфире Delfi поговорим с советником...

Спецэфир Delfi: Лукашенко между войной и Москвой - чем режим угрожает Литве?

После выпуска новостей в интервью с советником...

TOP новостей

Президент Литвы: новые пояснения по транзиту внесут ясность и предотвратят дезинформацию России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что...

Премьер Литвы: ЕК не обязана согласовывать свою позицию со странами, Литва не может блокировать

В среду Еврокомиссия новыми разъяснениями разрешила...

Центр Винницы обстреляли ракетами. Погибли 17 человек, среди них - двое детей

Украинские власти утверждают, что российские ракеты...

Спецэфир Delfi с Расой Юкнявичене о разъяснении Еврокомиссии по транзиту

Еврокомиссия разрешила России перевозить...

На пляже в Паланге – предупреждение: не соблюдающих правила спасатели спасать не обязаны

13 июля в 19.30 ч. на пляже в Паланге вывесили красный флаг,...