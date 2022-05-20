Спецэфир Delfi с историком Юрием Фельштинским — как спецслужбы пришли к власти в России, и чем это грозит миру?

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Гость спецэфира Delfi – американский историк Юрий Фельштинский, который известен широкому кругу читателей по книге "ФСБ взрывает Россию", а с недавних пор еще одной большой работе "От Красного террора к мафиозному государству: спецслужбы России в борьбе за мировое господство". Это книга написана Юрием Фельштинским в соавторстве с Владимиром Поповым и посвящена истории спецслужб СССР и России.
Обсуждаем с гостем развязанную властями России против Украины, роль спецслужб в управлении РФ и сценариях развития ситуации.
Ведущий — Олег Ерофеев
Ведущая новостей — Анжела Бубеляк
Начало эфира в 13:00
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