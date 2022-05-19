Спецэфир Delfi с епископом Тракайским, владыкой Амвросием о позиции Виленско-Литовской епархии в конфликте с группой священников

Cвященнослужители критиковали вторжение России в Украину и поддержку этих действий Русской православной церковью Московского Патриархата. По словам священнослужителей, именно поэтому они навлекли на себя санкции со стороны Церкви. Своию позицию они представили в ходе интервью в студии Delfi.
Сегодня редакция предоставляет слово представителю Виленско-Литовской епархии Епископу Тракайскому, викарию Виленско-Литовской епархии владыке Амвросию.
Сложившуюся ситуацию в РПЦ Литвы с ним обсуждает ведущий специального эфира Delfi Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13:00
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