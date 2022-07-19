Спецэфир Delfi с добровольцем ВСУ из России: почему нужно защищать Украину

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Яромир Букреев уехал из России и встал на сторону Украины еще во время первого нападения путинского режима. О том, почему уехал из России и сделал такой выбор — воевать за Украину, Яромир рассказывает в интервью Дмитрию Семенову.
Ведущая выпуска — Анжела Бубеляк.
Начало трансляции в 13.00
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