Спецэфир Delfi с Аркадием Бабченко: пока жив Путин, фашизм в России будет существовать

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Журналист и писатель Аркадий Бабченко в последнее время получает большое количество просьб об интервью от коллег и изданий из Европы. Его оценки и прогнозы развития ситуации в России, ее отношениях и конфликтах с соседями в недавнем прошлом многими воспринимались в лучшем случае как "сгущение красок". Но сегодня ему довольно часто в интервью приходится цитировать себя самого, говоря о реальности войны в Украине.
Подробнее об этом мы поговорили в интервью Аркадия Бабченко для нашего специального эфира.
Начало трансляции в 13.00
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