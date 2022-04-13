Спецэфир Delfi с Аркадием Бабченко: пока жив Путин, фашизм в России будет существовать

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Журналист и писатель Аркадий Бабченко в последнее время получает большое количество просьб об интервью от коллег и изданий из Европы. Его оценки и прогнозы развития ситуации в России, ее отношениях и конфликтах с соседями в недавнем прошлом многими воспринимались в лучшем случае как "сгущение красок". Но сегодня ему довольно часто в интервью приходится цитировать себя самого, говоря о реальности войны в Украине.

Подробнее об этом мы поговорили в интервью Аркадия Бабченко для нашего специального эфира.

Начало трансляции в 13.00

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