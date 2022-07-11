aA
После выпуска новостей – интервью с экс-премьером Литвы, европарламентарием Андрюсом Кубилюсом.

С известным литовским политиком затронем темы следующего этапа осуществляемых Литвой санкций в отношении транзита в Калинградскую область, восстановления Украины, сокращения поставки газа в Европу "Газпромом"

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Спецэфир Delfi с советником Верховного комиссара ОБСЕ

В этом специальном эфире Delfi поговорим с советником...

Спецэфир Delfi: Лукашенко между войной и Москвой - чем режим угрожает Литве?

После выпуска новостей в интервью с советником...

Спецэфир Delfi: российские и белорусские эмигрантские движения — как противостоять войне?

В Праге проходит 1-й Конвент российских гражданских...

Спецэфир Delfi: итоги саммита НАТО и звонки в Россию из Русского драмтеатра Литвы

В этом выпуске подводим итоги саммита НАТО с нашей...

Спецэфир Delfi о саммите НАТО: включение из Мадрида и обсуждение с Федором Крашенинниковым

Турция согласилась поддержать вступление Швеции и...

Спецэфир Delfi: включение с саммита НАТО, Лукашенко в заложниках у Путина?

В Мадриде начинается саммит НАТО. Ожидания Литвы от...

Спецэфир Delfi: "Искандеры" для Лукашенко, Калининградский транзит и позиция Литвы

Путин пообещал передать Минску " Искандеры " в ответ на...

TOP новостей

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает...

Спецэфир Delfi с Андрюсом Кубилюсом: санкции, транзит и сокращения поставок газа

После выпуска новостей – интервью с экс-премьером...

Больного коронавирусом мужчину удивила реакция врачей

Заболевший коронавирусом мужчина был удивлен, когда...

Годовая инфляция в Литве в июне – 21%, месячная – 2,3%

В июне в Литве годовая инфляция составила 21%, а за месяц...

Климатолог рассказал, когда в Литву снова придет тепло

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс поделился...