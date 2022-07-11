aA
После выпуска новостей – интервью с экс-премьером Литвы, европарламентарием Андрюсом Кубилюсом.
С известным литовским политиком затронем темы следующего этапа осуществляемых Литвой санкций в отношении транзита в Калинградскую область, восстановления Украины, сокращения поставки газа в Европу "Газпромом"
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться
Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает...
Спецэфир Delfi с Андрюсом Кубилюсом: санкции, транзит и сокращения поставок газа
После выпуска новостей – интервью с экс-премьером...
Больного коронавирусом мужчину удивила реакция врачей
Заболевший коронавирусом мужчина был удивлен, когда...
Годовая инфляция в Литве в июне – 21%, месячная – 2,3%
В июне в Литве годовая инфляция составила 21%, а за месяц...
Климатолог рассказал, когда в Литву снова придет тепло
Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс поделился...