Спецэфир Delfi с Андрюсом Кубилюсом: санкции, транзит и сокращения поставок газа

С известным литовским политиком затронем темы следующего этапа осуществляемых Литвой санкций в отношении транзита в Калинградскую область, восстановления Украины, сокращения поставки газа в Европу "Газпромом"

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало эфира в 13.00