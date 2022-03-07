Спецэфир Delfi: Русскоязычные Балтии - против войны и дорогой беженцев из Украины

"Мы реагировали на ситуацию которая складывается в отношениях между русскоязычным и литовским населением, похожую картину мы видим и в Латвии, а также Эстонии, когда агрессия России в отношении Украины бросает тень на эти дружественные отношения, взаимопонимание, которые выстраивались десятилетиями", - сказала Delfi одна из инициаторов петиции Ирина Ярец.

О петиции и отношении к войне среди русскоязычных стран Балтии говорим с ее инициаторами и Ириной Ярец и Максмом Ивановым, а также предпринимателем Виктором Воронцовым.

По данным ООН, более полутора миллионов украинских беженцев прибыли в соседние Польшу, Словакию, Румынию и Молдавию и Литву за одиннадцать дней войны.

Этот пути рассказывает наша коллега из Киева Анжела Бубеляк, которой пришлось покинуть родной Киев.

Ведущий - Дмитрий Семенов