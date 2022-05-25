Спецэфир Delfi: россияне уезжают из России из-за войны и репрессий — кто и как им помогает за границей?

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Гость студии Delfi Анастасия Буракова, основатель проекта "Ковчег", который помогает россиянам, вынужденным эмигрировать по политическим причинам. Из-за войны и политических репрессий Россию покидают десятки тысяч человек. Многие уезжают одним днем, не имея времени на сборы — без вещей, денег и понимания где ночевать в чужой стране.

Сама Анастасия уехала из России в конце прошлого года из-за угрозы политических преследований.

Какие вопросы и проблемы российских эмигрантов помогает решить команда "Ковчега", какая ситуация с правами человека сложилась в России? Обсуждаем тему с Аснастасией Бурлаковой.

Веущий — Дмитрий Семенов
Ведущая новостей — Анжела Бубеляк
Начало эфира в 13:00

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