Спецэфир Delfi: российские солдаты в Украине — кто не хочет воевать?

Скопировать ссылку Спецэфир Delfi: российские солдаты в Украине — кто не хочет воевать?

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Российский правозащитник Алексей Табалов со своими коллегами помогает контрактникам и и срочникам, которые не хотят воевать против Украины. В интервью Дмитрию Семенову он рассказывает о настроениях среди солдат российской армии, воюющих в Украине, обращениях с просьбами помочь с расторжением контракта без последствий, а также о методах военного руководства по удержанию солдат на линии фронта.