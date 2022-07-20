Спецэфир Delfi: российские солдаты в Украине — кто не хочет воевать?

aA
Российский правозащитник Алексей Табалов со своими коллегами помогает контрактникам и и срочникам, которые не хотят воевать против Украины. В интервью Дмитрию Семенову он рассказывает о настроениях среди солдат российской армии, воюющих в Украине, обращениях с просьбами помочь с расторжением контракта без последствий, а также о методах военного руководства по удержанию солдат на линии фронта.

Смотрите интервью после выпуска новостей, который представляет Анжела Бубеляк.

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Спецэфир Delfi – Эмануэлис Зингерис: Украинцы стали силой, цементирующей Европейский союз

Депутат Сейма Литвы , глава литовской делегации в...

Спецэфир Delfi с добровольцем ВСУ из России: почему нужно защищать Украину

Яромир Букреев уехал из России и встал на сторону...

Спецэфир Delfi по итогам недели c историком Андреем Зубовым и политологом Владимирасом Лаучюсом

Гости специального эфира Delfi в эту пятницу — российский...

Спецэфир Delfi с Расой Юкнявичене о разъяснении Еврокомиссии по транзиту

Еврокомиссия разрешила России перевозить...

Спецэфир Delfi: как защититься от кибератак российских хакеров?

C июня на литовские госучреждения и предприятия...

Спецэфир Delfi с участницей панк-группы Pussy Riot Марией Алехиной

После выпуска новостей – интервью с участницей Pussy Riot...

Спецэфир Delfi с Андрюсом Кубилюсом: санкции, транзит и сокращения поставок газа

После выпуска новостей – интервью с экс-премьером...

Спецэфир Delfi с советником Верховного комиссара ОБСЕ

В этом специальном эфире Delfi поговорим с советником...

TOP новостей

Vytenis Andriukaitis Daiva Razmuvienė

Спецпосланник ВОЗ: нельзя ничего не делать, а потом объявлять карантин

Уровень заболеваемости коронавирусом растет во всей...

Премьер Литвы: в связи с увеличением числа случаев COVID-19 изменений мы не планируем

Хотя в последнее время наблюдается увеличение числа...

Arūnas Dulkys Palanga

Министр здравоохранения Литвы предупреждает: когда будет введен карантин из-за COVID-19

Вероятно, что волна COVID-19 до сентября будет расти,...

В Литве начинают устанавливать "умные" счетчики: во сколько это обойдется жителям

Совсем скоро в Литве начнут устанавливать разумные...

Спецэфир Delfi: российские солдаты в Украине — кто не хочет воевать?

Российский правозащитник Алексей Табалов со своими...