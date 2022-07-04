Спецэфир Delfi: российские и белорусские эмигрантские движения — как противостоять войне?

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В Праге проходит 1-й Конвент российских гражданских сообществ в Европе, в работе которого принимают участие известные российские гражданские активисты и эксперты и представители Евросоюза. Регулярные встречи и конференции проводят и белорусские иммигрантские движения.

О том, с какими вызовами сталкиваются, как противодействуют войне, оказывают поддержку своим соотечественникам и украинским беженцам говорим с докторантом социологического факультета Карлова университета и директором Белорусского института в Праге Ниной Скепьян.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13.00

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