Спецэфир Delfi: репортаж с фронта и включение - как воюет армия РФ, и где успешно атакует Украина

Подробнее об этом и в целом о ситуации на линии фронта — в репортаже и интервью с нашим коллегой Евгеном Назаренко, который в настоящее время находится на Донбассе.

Дмитрий Семенов

ведущий

Анжела Бубеляк

ведущая новостей