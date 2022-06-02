Спецэфир Delfi: репортаж с фронта и включение - как воюет армия РФ, и где успешно атакует Украина

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Российские войска продолжают интенсивно применять артиллерию и таким образом, практически уничтожая все на своем пути, пытаются медленно продвигаться вглубь Украины ценой значительных потерь. ВСУ на отдельных участках фронта в свою очередь постепенно вытесняет российских военных. Так произошло, к примеру, в Харьковской области, где в окрестностях города Барвенково украинские военные продвинулись на 5 километров.

Подробнее об этом и в целом о ситуации на линии фронта — в репортаже и интервью с нашим коллегой Евгеном Назаренко, который в настоящее время находится на Донбассе.

Дмитрий Семенов
ведущий

Анжела Бубеляк
ведущая новостей

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