Спецэфир Delfi: пять месяцев войны — настроения и надежды украинцев

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Прошло пять месяцев с момента нападения России на Украину. О том, как украинцы из разных уголков своей страны переживают и относятся к происходящему, в какой помощи нуждаются, как поддерживают и общаются друг с другом, говорим с гостем студии Ольгой Танцюрой, автором и ведущей обучающих программ и тренингов по эффективной коммуникации, режиссером-постановщиком из Украины.

Ведущие - Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00

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