Спецэфир Delfi: помощь психологов пострадавшим от войны, сдать ключи от храма за осуждение войны - о ситуации в РПЦ Литвы

Об одной из таких волонтерских инициатив и психологических проблемах, с которыми сталкиваются беженцы, мы сегодня говорим с гостем студии Delfi психологом Анной Фиялко.
В епархии РПЦ в Литве отстранены от должности и вышли за штат священники, которые открыто осудили войну России против Украины.
Подробнее об в сегодняшнем выпуске с гостем студии православным священником Виталием Даупарасом. Он тоже отказался молитвенно поминать патриарха Кирилла, фактически поддержавшего российскую агрессию.
По словам отца Виталия, большинство священников все же поддерживают позицию патриарха Кирилла.
Сегодня отец Виталий должен сдать ключи от храма другому настоятелю.
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