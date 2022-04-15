Спецэфир Delfi: помощь психологов пострадавшим от войны, сдать ключи от храма за осуждение войны - о ситуации в РПЦ Литвы

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В Литве зарегистрировано свыше 45 тысяч беженцев из Украины, 18,6 тыс. из них - несовершеннолетние, еще больше украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и родину, в Польше и других соседних с Украиной странах. Помимо материальной, многие беженцы нуждаются в психологической помощи.

Об одной из таких волонтерских инициатив и психологических проблемах, с которыми сталкиваются беженцы, мы сегодня говорим с гостем студии Delfi психологом Анной Фиялко.

В епархии РПЦ в Литве отстранены от должности и вышли за штат священники, которые открыто осудили войну России против Украины.
Подробнее об в сегодняшнем выпуске с гостем студии православным священником Виталием Даупарасом. Он тоже отказался молитвенно поминать патриарха Кирилла, фактически поддержавшего российскую агрессию.

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По словам отца Виталия, большинство священников все же поддерживают позицию патриарха Кирилла.

Сегодня отец Виталий должен сдать ключи от храма другому настоятелю.

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