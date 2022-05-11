Спецэфир Delfi: почему Литва считает Россию террористом, как работают журналисты Украины в условиях войны?

Журналистам получили специальную награду Пулитцеровской премии 2022 года номинации "Особое упоминание за их храбрость, стойкость и приверженность правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России. Несмотря на обстрелы, похищения, оккупацию и даже гибель коллег, они продолжают передавать точную картину ужасной реальности, делая честь Украине и журналистам всего мира.

О работе в условиях войны говорим с Марией Жартовской, политическим журналистом украинского интернет-издания "Бабель"

Cвоими Указами от 10 мая сего года митрополит Иннокентий запретил в священнослужении без права ношения священнических одежд и креста протоиерея Виталия Моцкуса, протоиерея Владимира Селявко, иерея Георгия Ананьева, иерея Виталия Даупараса и иерея Георгия Сунгайлу. Как сказано в пресс-релизе, «за попрание священнической присяги, клятвопреступление и другие антиканонические и раскольнические действия».

Священники открыто осудили вторжение РФ в Украину и отказались молитвенно поминать патриарха Кирилла.

Гость студии - запрещенный митрополитом в священнослужении без права ношения священнических одежд и креста протоиерей Владимир Селявко.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Начало эфира в 13.00