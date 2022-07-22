Спецэфир Delfi по итогам недели c политологом Бернарасом Ивановасом

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Гостем специального эфира Delfi в эту пятницу, в котором мы подводим итоги недели, стал литовский политолог Бернарас Ивановас.

После выпуска новостей обсуждаем итоговые события недели и темы: как завершился политический сезон в Литве, постановлена ли точка в истории Калининградским транзитом, вотум недоверия главе МИД Литвы от оппозиции, что принесет членство Финляндии и Швеции, чего Путин ждал в Иране, какие рычаги влияния на ЕС использует Россия.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Олег Ерофеев.
Начало эфира в 13.00

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