Спецэфир Delfi по итогам недели c политологом Бернарасом Ивановасом

После выпуска новостей обсуждаем итоговые события недели и темы: как завершился политический сезон в Литве, постановлена ли точка в истории Калининградским транзитом, вотум недоверия главе МИД Литвы от оппозиции, что принесет членство Финляндии и Швеции, чего Путин ждал в Иране, какие рычаги влияния на ЕС использует Россия.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Олег Ерофеев.

Начало эфира в 13.00