aA
Гости специального эфира Delfi в эту пятницу — российский историк, религиовед, политолог, доктор исторических наук и профессор Андрей Зубов и литовский политолог, старший аналитик Центра исследования Восточной Европы Владимирас Лаучюс.
После выпуска новостей обсуждаем с гостями итоговые события недели и темы, связанные с войной России против Украины.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Фермеры в тисках инфляции: цены от нас не зависят
"Фермер - такой человек, который все равно что-то будет...
Спецэфир Delfi по итогам недели c историком Андреем Зубовым и политологом Владимирасом Лаучюсом
Гости специального эфира Delfi в эту пятницу — российский...
Жителям придется смириться: отопление подорожает на треть
Из-за неясной ситуации на мировом рынке газа и...
Ландсбергис об изменении правил транзита: Литва за этим разъяснением в ЕК не обращалась
Отдельные страны Евросоюза ( ЕС ) не могут разъяснять...
Партии подписали новое соглашение по обороне: финансирование не менее 2,5% ВВП
Главы парламентских партий в пятницу подписали новое...