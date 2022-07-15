Спецэфир Delfi по итогам недели c историком Андреем Зубовым и политологом Владимирасом Лаучюсом

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Гости специального эфира Delfi в эту пятницу — российский историк, религиовед, политолог, доктор исторических наук и профессор Андрей Зубов и литовский политолог, старший аналитик Центра исследования Восточной Европы Владимирас Лаучюс.

После выпуска новостей обсуждаем с гостями итоговые события недели и темы, связанные с войной России против Украины.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.

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