Спецэфир Delfi: отношение властей и общества Германии к войне России против Украины

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Германия, неоднократно критиковавшаяся Украиной и рядом других стран из-за слишком осторожных действий по поддержке Киева, по объемам прямой помощи Украине (1,8 млрд евро) среди стран мира занимает пятое место, уступая лишь США, Польше, Великобритании и Канаде.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила , что санкции Запада должны быть направлены на ослабление экономики России, чтобы она не смогла начать новую войну.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил, что ФРГ не будет платить за российский газ в рублях.

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В то же время группа представителей культуры, науки и гражданского общества обратилась с открытым письмом к федеральному канцлеру Олафу Шольцу, призвав его не поставлять Украине тяжелое вооружение.

Тему отношения властей и общества Германии к войне России против Украины обсуждаем с с политическим обозревателем, историком Александром Фридманом.

Также подробнее обсудим вопрос американского ленд-лиза с нашей коллегой Анжелой Бубеляк.

Начало эфира в 13.00.

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