Спецэфир Delfi: от первого до второго нападения России на Украину – война глазами солдата ВСУ

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Как война в Украине выглядит из окопов на линии фронта, мы попросили рассказать военнослужащего ВСУ Антона. Антон начал служить в 2014 году, был тяжело ранен, проходил реабилитацию в Друскининкай, а с началом второго масштабного нападения России на Украину снова вернулся в армию и принял участие в боевых действиях. О своем опыте, ситуации на фронте – в спецэфире Delfi.
Дмитрий Семенов
ведущий
Анжела Бубеляк
ведущая новостей
Начало эфира в 13.00
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