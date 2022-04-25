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36 лет прошло с аварии на Чернобыльской АЭС, когда построенная по российским технологиям атомная станция стала угрозой для жизней миллионов украинцев, беларусов и других европейцев. Сегодняшняя агрессия России против Украины вновь ставит регион перед угрозой инцидентов как в Чернобыле, так и на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Всё это еще больше актуализирует опасения литовцев перед Островецкой АЭС, расположенной всего в 40 километрах от Вильнюса.
Užgrobta Černobylio elektrinė
Užgrobta Černobylio elektrinė
© Itar-Tass / Scanpix

26 апреля в ходе специального эфира Delfi мы проводим круглый стол, чтобы обсудить общественные настроения в Литве и Беларуси относительно Островецкой АЭС, как по-новому общество воспринимает угрозы от атомной энергетики в связи с войной России против Украины, и почему на предыдущих этапах Вильнюсу не удалось заручиться поддержкой МАГАТЭ и Брюсселя и добиться остановки строительства Островецкой АЭС.

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Начало трансляции в 13:00

<strong style="color: #ff0000;">Спецэфир Delfi.</strong> От Чернобыля до Островца: восприятие и угрозы атомной энергетики в регионе
© DELFI / Kiril Čachovskij

Участники дискуссии:

Витис Юрконис – преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, глава литовского офиса Freedom House;

Вадим Можейко – аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS);

Ирина Сухий – член совета ОО Экодом, активистка Беларуской антиядерной кампании;

Сергей Паскевич – заместитель директора Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины.

Павел Слюнькин – ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR), экс-дипломат посольства Беларуси в Вильнюсе;

Модерирует Дмитрий Семенов.

Организатор: Белорусский институт стратегических исследований (BISS) и Институт истории Литвы

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