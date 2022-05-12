Спецэфир Delfi: "Не читал, но осуждаю" — получается ли отделить Путина от Пастернака в Литве?

А меняется ли отношение общества и властей к русскому языку и культуре в Литве, когда преступления российской армии в Украине вызывают волну гнева и возмущения? Можно ли считать инициативы по переименованию школ, театра, улиц, предложений по закрытию неба для русской культуры — признаками культуры отмена? Удается ли нам лишить Путина прав на русский язык и русскую культуру?

Ищем ответы на эти вопросы в студии с заведующим кафедрой русской филологии Вильнюсского университета Павлом Лавринцом, директором Департамента по делам нацменьшинств Видой Монтвидайте, директором Русского драматического театра Литвы Ольгой Полевиковой.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Начало эфира в 13.00