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На 15-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды терробороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян. В Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Почему переговоры не принесли результатов? Какова в настоящее время ситуация в Киеве? Почему Германия изменила позицию по поставкам оружия, но пока не отказывается от российских энергоносителей? Какая роль в войне будет отведена Беларуси, если война продолжиться?

Эти темы и вопросы обсуждаем в ходе прямого включения из Киева с Екатериной Гаценко, журналисткой "24 канала", Александром Фридманом, историком и политическим аналитиком из Германии.

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