Почему переговоры не принесли результатов? Какова в настоящее время ситуация в Киеве? Почему Германия изменила позицию по поставкам оружия, но пока не отказывается от российских энергоносителей? Какая роль в войне будет отведена Беларуси, если война продолжиться?
Эти темы и вопросы обсуждаем в ходе прямого включения из Киева с Екатериной Гаценко, журналисткой "24 канала", Александром Фридманом, историком и политическим аналитиком из Германии.
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