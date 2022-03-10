Почему переговоры не принесли результатов? Какова в настоящее время ситуация в Киеве? Почему Германия изменила позицию по поставкам оружия, но пока не отказывается от российских энергоносителей? Какая роль в войне будет отведена Беларуси, если война продолжиться?

Эти темы и вопросы обсуждаем в ходе прямого включения из Киева с Екатериной Гаценко, журналисткой "24 канала", Александром Фридманом, историком и политическим аналитиком из Германии.