Спецэфир Delfi: Киев на связи — как город оживает после обстрелов, белорусы приглашают украинцев — где найти опору и поддержку?

aA
В Киеве на улицах стало больше машин и прохожих, открываются магазины, кофейни, рестораны, парикмахерское. Школьники подключаются дистанционно к урокам. Киевляне, покинувшие город после начала российских бомбардировок, возвращаются в свои дома, несмотря на предупреждения городских властей, что военная опасность еще не отступила.

Как меняется жизнь в столице Украины после освобождения Киевской области от российских войск говорим во время прямого включения с нашей коллегой Насткой Федченко.

"От сердца к сердцу" – так называется инициатива нетворкинга, с которой выступили белорусские активисты и дизайнеры в Литве Александра Жук и Павел Филиппович. По их словам, это площадка для объединения народов, чтобы каждый мог найти здесь своих друзей, опору и поддержку. Цель инициативы — поддержка и помощь в адаптации украинцев, вынужденных бежать от войны в Литве, сплочение всех, кто против чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины.

Статьи по теме:
Специальный эфир Delfi: от "русского мира" к русской войне - что дальше?
Специальный эфир Delfi: интервью с вернувшимся из России в Литву послом Эйтвидасом Баярунасом

Александра и Павел в студии Delfi подробнее рассказывают о своей инициативе.

Начало трансляции в 13.00

Дмитрий Семенов
ведущий

Анжела Бубеляк
ведущая новостей

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Специальный эфир Delfi: 9 мая во время войны — в ожидании второй победы над нацизмом

Самоуправления Вильнюса и Клайпеды не будут выдавать...

Специальный эфир Delfi: рассказывают жители разрушенной Бородянки, беженцы в Австрии и переселенцы в Днепре

Бородянка находилась на главном направлении...

Специальный эфир Delfi: бойня в Буче — последует ли за преступлением наказание?

Мир ужаснулся от свидетельств массовых убийств в...

Специальный эфир Delfi с Дмитрием Гордоном, и об украинских детях в Литве

Издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк по скайпу взял обсуждает...

Специальный эфир Delfi: преступления российских военных в Буче

Освобождение украинской армией расположенных под...

Спецэфир Delfi с Аркадием Бабченко: пока жив Путин, фашизм в России будет существовать

Журналист и писатель Аркадий Бабченко в последнее...

TOP новостей

Цены в Литве выросли: пасхальный праздник обойдется жителям недешево

В Литве дорожают продукты, поэтому пасхальный стол в...

Министр обороны Литвы: рассуждения России о ядерном оружии "кажутся довольно странными", оно давно в Калининграде

Рассуждения России о размещении ядерного оружия в...

Спецэфир Delfi: Киев на связи — как город оживает после обстрелов, белорусы приглашают украинцев — где найти опору и поддержку?

В Киеве на улицах стало больше машин и прохожих,...

Третья сила. Как украинская территориальная оборона помогает воевать с российской армией

За чуть более два месяца до войны в Украине были созданы...

Война в Украине. Россия продолжает наращивать военное присутствие у восточной границы Украины

Война в Украине продолжается почти два месяца. Бои в...