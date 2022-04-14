Спецэфир Delfi: Киев на связи — как город оживает после обстрелов, белорусы приглашают украинцев — где найти опору и поддержку?

Как меняется жизнь в столице Украины после освобождения Киевской области от российских войск говорим во время прямого включения с нашей коллегой Насткой Федченко.

"От сердца к сердцу" – так называется инициатива нетворкинга, с которой выступили белорусские активисты и дизайнеры в Литве Александра Жук и Павел Филиппович. По их словам, это площадка для объединения народов, чтобы каждый мог найти здесь своих друзей, опору и поддержку. Цель инициативы — поддержка и помощь в адаптации украинцев, вынужденных бежать от войны в Литве, сплочение всех, кто против чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины.

Александра и Павел в студии Delfi подробнее рассказывают о своей инициативе.

Начало трансляции в 13.00

Дмитрий Семенов

ведущий

Анжела Бубеляк

ведущая новостей