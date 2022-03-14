Спецэфир Delfi: Киев, Харьков и Днепр — остаться в живых и победить

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За минувшую ночь российские войска вновь обстреливали города и населенные пункты в разных частях Украины. Как живут, а если быть точнее, выживают Киев, Харьков и Днепр сегодня в условиях создаваемой Россией гуманитарной катастрофы. Об это сегодня говорим в подключениях с волонтерами, экспертами и предпринимателями из Украины.
На связи с Delfi Свитлана Малована, представитель международного медицинского стартапа Raccoon и самого большого бизнес-сообщества Украины Board;
Юлия Биденко, политолог из Харькова;
Катерина Леонова, волонтер из Днепра;
Ведущий — Дмитрий Семенов
Новости — Анжела Бубеляк
Начало эфира в 13.00
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