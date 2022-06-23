Спецэфир Delfi: Калининград как транзит пропаганды и русские тролли в Финляндии

Тему обсуждаем с литовским экспертом по вопросам коммуникации и пропаганды Виктором Денисенко.

Во второй части программы — интервью с финской журналисткой Джессикой Аро, которой пришлось столкнуться мощной кремлевской машиной по дискредитации и давлению, как только она провела расследование деятельности прокремлевских интернет-троллей.

С чем пришлось столкнуться журналистке, как работает эта машина в Финляндии сейчас, Джессика рассказала в интервью Анжеле Бубеляк.

Дмитрий Семенов - ведущий, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.

Начало эфира в 13.00