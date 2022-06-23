Спецэфир Delfi: Калининград как транзит пропаганды и русские тролли в Финляндии

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Одной из целей Кремля в ситуации с транзитом в Калининградскую область стало информационное пространство Литвы. Удалось ли отразить пропагандистские атаки Кремля в Литве, которые начались задолго до публичного обсуждения ограничений по транзиту.

Тему обсуждаем с литовским экспертом по вопросам коммуникации и пропаганды Виктором Денисенко.

Во второй части программы — интервью с финской журналисткой Джессикой Аро, которой пришлось столкнуться мощной кремлевской машиной по дискредитации и давлению, как только она провела расследование деятельности прокремлевских интернет-троллей.

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С чем пришлось столкнуться журналистке, как работает эта машина в Финляндии сейчас, Джессика рассказала в интервью Анжеле Бубеляк.
Дмитрий Семенов - ведущий, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.

Начало эфира в 13.00

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