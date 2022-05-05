На 88-м году жизни умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Это его подпись стоит под Беловежскими соглашениями, ознаменовавшими распад СССР. Станиславе Шушкевиче были заложены правовые основы независимой белорусской государственности. О первом лидере независимой Беларуси говорим с белорусским журналистом и бывшим депутатом Верховного Совета Беларуси Сергеем Наумчиком.

Начало трансляции в 13.00.