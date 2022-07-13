Спецэфир Delfi: как защититься от кибератак российских хакеров?

Скопировать ссылку Спецэфир Delfi: как защититься от кибератак российских хакеров?

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C июня на литовские госучреждения и предприятия совершались широкомасштабные кибератаки. На выходных поставщик электроэнергии Ignitis grupe сообщил, что столкнулся с "крупнейшей кибератакой за десятилетие". DDoS- атака нарушила работу ее веб-сайтов и доступность ее онлайн-сервисов.