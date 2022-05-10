Спецэфир Delfi: как залечить раны войны, что изменит ленд-лиз, сдаст ли Лукашенко Путина?

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Военная агрессия России продолжает уносить жизни как мирных граждан Украины, так и военных, нанося тем сам глубокие травмы как и обществу в целом, и отдельным семьям.

С гостем студии, исполнительным директором Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова, говорим о том, как вернуть людей к мирную жизнь, какие испытания выпадают на долю женщин в этой войне, как Украина обеспечивает поддержку ветеранов войны, членов их семей, семей погибших, и чем в данном случае может помочь Литва.

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Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину, а Александр Лукашенко высказался о затянувшейся спецоперации.

Как ленд-лиз может изменить ход войны, сдает ли Лукашенко Путина? Ищем ответ на эти и другие вопросы с Вадим Можейко, аналитиком Белорусского института стратегических исследований (BISS).

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