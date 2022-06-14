Россия и Украина в пятёрке крупнейших производителей зерна в мире. После начала вторжения российской армии в Украину цены на продовольствие стали резко подниматься. Подъём цен на зерно и топливо сказывается на ценах на любую еду. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял в мае, что голодная смерть на фоне войны грозит 49 миллионам жителей 43 стран мира.
Увенчаются ли успехом усилия Турции, есть ли шанс на создание морского коридора, что может потребовать Россия взамен?
Из Одессы на связи c Delfi.ru литовский политолог Альвидас Медалинскас, с которым мы обсуждаем вопрос транспортировки зерна из портов Украины.
Дмитрий Семенов — ведущий, Анжела Бубеляк — ведущая новостей.
Начало эфира в 13.00
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