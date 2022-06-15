Наш спецэфир сегодня целиком посвящен этой теме — условиям получения помощи и создания своего бизнеса в Литве для украинцев.
Разбираться в этом нам помогает юрист из Украины, представитель профессионального сообщества адвокатов AVOCAD в Литве Виктория Виноградова.
Профессиональное общество адвокатов Avocad предоставляет бесплатную правовую помощь гражданам Украины, ищущим убежище и помощь в Литве.
Дмитрий Семенов – ведущий, Анжела Бубеляк – ведущая новостей.
Начало эфира в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
До конца срока выбора независимого поставщика электричества осталось несколько дней бизнес не против продления срока
Времени на выбор независимого поставщика...
Спецэфир Delfi: как украинцам в Литве получить кредит, открыть свой бизнес?
В Литве нашли убежище свыше 50 тысяч беженцев из Украины....
Литовцы ездят в Беларусь за дешевым горючим и сигаретами, к чему это приведет
Жители Литвы ездят в Беларусь за дешевым горючим и...
Некоторые банки поднимают расценки, а при обналичивании крупной суммы придется объяснять - для чего
Некоторые жители Литвы уже обратили внимание на...
В Литве появились новые опасные наркотики, участились случаи передозировки
В Литве , как и во всей Европе, растет распространение...