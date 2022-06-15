Спецэфир Delfi: как украинцам в Литве получить кредит, открыть свой бизнес?

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В Литве нашли убежище свыше 50 тысяч беженцев из Украины. Найти жилье, источник дохода, оформить документы в новой стране проживания — те наиболее важные вопросы, которые переселенцам нужно решить в первую очередь. Часть беженцев ищет работу и трудоустраивается, другие ищут возможность открыть свое дело в Литве.

Наш спецэфир сегодня целиком посвящен этой теме — условиям получения помощи и создания своего бизнеса в Литве для украинцев.

Разбираться в этом нам помогает юрист из Украины, представитель профессионального сообщества адвокатов AVOCAD в Литве Виктория Виноградова.

Профессиональное общество адвокатов Avocad предоставляет бесплатную правовую помощь гражданам Украины, ищущим убежище и помощь в Литве.

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Дмитрий Семенов – ведущий, Анжела Бубеляк – ведущая новостей.

Начало эфира в 13.00

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