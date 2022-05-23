Спецэфир Delfi: как позвонить и дозвониться до россиян?

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В начале марта волонтеры ил Литвы начали обзванивать россиян, чтобы рассказывать без посредников о войне в Украине, поскольку власти РФ ограничили доступ к независимым источникам информации. Инициатива литовских ИТ-специалистов #CallRussia ("Позвони России") вскоре стала международной. Добровольцы пользуются базой данных, в которой 40 млн. номеров жителей России.

О том, сколько звонков за почти три месяца работы уже сделано, как можно оценить и измерить результат работы волонтеров, удается ли достучаться до россиян, говорим с одним из инициаторов кампании #CallRussia, специалистом по рекламе Паулюсом Сенутой.

Ведущий — Дмитрий Семенов
Ведущая новостей — Анжела Бубеляк

Начало эфира в 13:00

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