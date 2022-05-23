Спецэфир Delfi: как позвонить и дозвониться до россиян?

О том, сколько звонков за почти три месяца работы уже сделано, как можно оценить и измерить результат работы волонтеров, удается ли достучаться до россиян, говорим с одним из инициаторов кампании #CallRussia, специалистом по рекламе Паулюсом Сенутой.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Ведущая новостей — Анжела Бубеляк

Начало эфира в 13:00