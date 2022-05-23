Спецэфир Delfi: как позвонить и дозвониться до россиян?

О том, сколько звонков за почти три месяца работы уже сделано, как можно оценить и измерить результат работы волонтеров, удается ли достучаться до россиян, говорим с одним из инициаторов кампании #CallRussia, специалистом по рекламе Паулюсом Сенутой.
Ведущий — Дмитрий Семенов
Ведущая новостей — Анжела Бубеляк
Начало эфира в 13:00
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