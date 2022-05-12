Спецэфир Delfi: как получается отделить Путина от русских и русской культуры в Литве?

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Российская агрессия на поколения вперед отвернет Украину от русской культуры и русского языка, а к русским будут относиться, как к немцам после Второй мировой войны, считает один из главных писателей современной Украины, русскоязычный автор Андрей Курков.

А меняется ли отношение общества и властей к русскому языку и культуре в Литве, когда преступления российской армии в Украине вызывают волну гнева и возмущения? Можно ли считать инициативы по переименованию школ, театра, улиц, предложений по закрытию неба для русской культуры — признаками культуры отмена? Удается ли нам лишить Путина прав на русский язык и русскую культуру?

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Ищем ответы на эти вопросы в студии с заведующим кафедрой русской филологии Вильнюсского университета Павлом Лавринцом, директором Департамента по делам нацменьшинств Видой Монтвидайте, директором Русского драматического театра Литвы Ольгой Полевиковой.

Ведущий — Дмитрий Семенов

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