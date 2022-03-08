Спецэфир Delfi: как достучаться до россиян и чем помочь беженцам из Украины

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В Литве началась кампания "Позвони России", цель которой - информировать простых россиян о войне в Украине, поскольку власти этой страны ограничили доступ к независимым источникам информации. Захотят ли русские остановить войну?

Можно ли в условиях отключения от независимых источников информации достучаться до рядовых россиян? Тему обсуждаем с инициатором капании "Позвони России" Паулюсом Сенютой, а также журналистом и публицистом Константином Эггертом.

С первого дня нападения России на Украину в Литве поднялась волна волонтерской помощи. Одна из наиболее известных кампаний "Сильны вместе" помогает украинским беженцам, прибывающим в Литву.

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С одним из ее инициаторов Эдмундасом Якилайтисом говорим о том, в чем нуждаются беженцы сейчас больше всего, как присоединиться к кампании и помочь украинцам, которые были вынуждены оставить свои дома из-за бомбежек.

Ведущий - Дмитрий Семенов

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