Спецэфир Delfi: как достучаться до россиян и чем помочь беженцам из Украины

Можно ли в условиях отключения от независимых источников информации достучаться до рядовых россиян? Тему обсуждаем с инициатором капании "Позвони России" Паулюсом Сенютой, а также журналистом и публицистом Константином Эггертом.

С первого дня нападения России на Украину в Литве поднялась волна волонтерской помощи. Одна из наиболее известных кампаний "Сильны вместе" помогает украинским беженцам, прибывающим в Литву.

С одним из ее инициаторов Эдмундасом Якилайтисом говорим о том, в чем нуждаются беженцы сейчас больше всего, как присоединиться к кампании и помочь украинцам, которые были вынуждены оставить свои дома из-за бомбежек.

Ведущий - Дмитрий Семенов