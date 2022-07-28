Спецэфир Delfi: из Висагинаса в Казахстан — от небольшого города до большой политики

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Сразу после выпуска новостей рассказываем и показываем, что происходит в небольшом литовском городе Висагинасе, который своим вниманием жалуют и историк моды Александр Васильев, и музыкант Борис Гребенщиков, а также артисты балета и художники.

Во второй части программы пристальнее посмотрим на то, какую позицию по разным вопросам занимает Казахстан. Это единственное государство Центральной Азии, имеющее границу с Россией. Можно ли говорить о том, что Казахстан решил пересмотреть свои отношения с Москвой и начал искать союзников в США, Турции и Китае?

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Поможет нам в этом Юрий Пойта, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии конверсии и разоружения.

Начало трансляции в 13.00

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