В второй части выпуска в студии Delfi режиссер перформанса "ЗВОНОК" Мантас Янчяускас и актер Русского драмтеатра Литвы Тельман Рагимов. Перформанс был показан в рамках проходившего на этой неделе программы фестиваля "Мы — Украина’22".
Диалог по телефону между гражданами, проживающими в России, стал драматическим материалом перформанса ЗВОНОК. Актёр Русского драматического театра Литвы Тельман Рагимов, находясь на сцене звонил гражданам России и задавал вопросы о власти, об их политических взглядах, пытался понять, почему они так, а не иначе, думают. Люди, собравшиеся в зале театра слышал и видели весь разговор.
Первым толчком к созданию спектакля "Звонок" стала инициатива проекта callrussia.org
Дмитрий Семенов - ведущий
Начало эфира в 13.00
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