Спецэфир Delfi: "Искандеры" для Лукашенко, Калининградский транзит и позиция Литвы

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Путин пообещал передать Минску "Искандеры" в ответ на жалобы Лукашенко угрозы Литве войной, руководство Литвы согласовало позицию по санкциям ЕС в отношении Калининградского транзита. Обсуждаем важные темы прошедшей и этой недели с военным историком, членом Сейма Литвы Валдасом Ракутисом и белорусским политологом Валерием Карбалевичем.

Дмитрий Семенов - ведущий.
Начало эфира в 13.00

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