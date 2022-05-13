Спецэфир Delfi: интервью с архиепископом ПЦУ Евстратием и дни Украины в Вильнюсе

В студии Delfi - один из основателей Украинского Дома и куратор выставок дней Украинской культуры в Вильнюсе Vilniushyvanka Петро Пирогов.

Во второй части программы — интервью Дмитрия Семенова с архиепископом Черниговским и Нежинским Православной церкви Украины Евстратием.

Ведущий – Олег Ерофеев

Ведущая новостей - Анжела Бубеляк

Начало эфира в 13.00