Спецэфир Delfi: еще раз о Дне русской культуры с кинорежиссером Ларисой Артюгиной

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Четыре года назад украинский режиссер, сценарист и руководитель общественной организации "Новый Донбасс" Лариса Артюгина побывала на «Дне русской культуры» в Вильнюсе, чтобы обратиться к людям русской культуры и поддержать Олега Сенцова. О том, что из этого получилось, Лариса написала в статье на русском и попросила опубликовать ее на сайте Delfi 12 июня 2018 года, что мы тогда и сделали.

Сегодня Олег Сенцов защищает свою родину на войне, Лариса работает в Киеве, а «Дни русской культуры» в Вильнюсе отменены.

Нападение России на Украину стало той чертой, за которой оказались все предыдущие оценки и разговоры о русской культуре. Война поставила другие: виноват ли Пушкин? Отменять ли спектакли и концерты, переименовывать ли улицы? Уместно ли жаловаться на негативное отношение к русской культуре, языку, когда идет война? Что делать, когда культуру в своих целях использует агрессор?

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Сегодня Лариса Артюгина на связи со студией Delfi, чтобы откровенно обсудить эти вопросы.

Дмитрий Семенов - ведущий, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.

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